Таблоид: У Путина «помутнение сознания» 5 1.01.2023, 17:45

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Врачи советовали ему отказаться от мероприятий.

Российский диктатор Владимир Путин страдает от «помутнений сознания» и отменил несколько ключевых мероприятий в декабре из-за значительного ухудшения здоровья.

Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Издание сообщает, что врачи Путина недавно отметили «значительное ухудшение его здоровья» и рекомендовали отменить выступления и отдохнуть.

Путин, которому в этом году исполнилось 70 лет, «быстро устает», страдает от «частых приступов головокружения и головных болей», а также склонен к «помутнению сознания», говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин отменил запланированные выступления в ряде значимых мероприятий. К ним относится президентская поездка в Псков 28 декабря, которую российские власти отменили якобы из-за «неблагоприятных условий для полетов», хотя небо было ясным в тот день.

Также диктатор отложил визит на крупнейший в России танковый завод в Нижнем Тагиле на Урале и отменил свое обычное выступление на встрече министров правительства РФ в конце года. Более того Путин отказался проводить свою традиционную декабрьскую пресс-конференцию, на которой президент обычно выступает до четырех часов и отвечает на вопросы журналистов и зрителей, и даже отменил свой любимый хоккейный матч в конце года.

Также таблоид утверждает, что на следующей неделе будет консилиум врачей по поводу лечения болезни Паркинсона, которой, по данным СМИ, страдает Путин.

«Опять же они попытаются найти эффективную терапию. Временное улучшение здоровья президента летом и до середины осени сменилось серьезными проблемами, игнорировать которые просто невозможно», — говорится в сообщении.

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