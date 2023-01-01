Запах шоколада поможет вам худеть 1 1.01.2023, 18:07

Об этом говорят исследования.

Международная группа исследователей провела несколько экспериментов с участием сотен студентов университетов, чтобы определить, может ли запах влиять на искушение, пишет techinsider.

В первом исследовании нескольким участникам группы было предложено надеть футболки, которые были пропитаны ароматом шоколада, а затем им было необходимо посмотреть не относящееся к делу видео о природе.

Добровольцев попросили представить, что им подают миску шоколадного мороженого, и сказать, сколько они хотели бы съесть его. Те, кто дольше всех подвергался влиянию ароматы шоколада (пять минут по сравнению с одной минутой), сказали, что хотят съесть меньше мороженого, чем другие.

В следующем эксперименте участники смотрели видеоролик о природе, прежде чем им были представлены изображения четырех продуктов питания: чипсов, фруктового салата, шоколадного мороженого и гранолы с шоколадной крошкой. Добровольцев подвергли воздействию аромата шоколада и снова попросили оценить, сколько они хотели бы съесть каждого блюда по шкале от 0 до 100.

Результаты показали, что те, кто подвергался воздействию запаха шоколада, были менее склонны есть шоколадное мороженое или чипсы – «нездоровые» варианты.

Третий тест анализировал влияние запаха на людей, которые заявили, что сидят на диете. Результаты показали, что им было проще сдерживаться после того, как они вдыхали запах шоколада.

Автор Эрнест Баскин из Университета Святого Иосифа в Филадельфии сказал: «Наши результаты показывают, что люди, сидящие на диете, действительно могут есть меньше, когда они подвергаются воздействию определенного запаха в течение длительного периода времени». Другими словами, запах булочек с корицей может вопреки здравому смыслу заставить людей, сидящих на диете, покупать меньше булочек с корицей.

С чем же это связано? Дело в том, что люди, сидящие на диете, обычно ставят перед собой цель есть меньше. Когда они чувствуют запах чего-то вкусного, это бессознательно напоминает им об этой цели, и поэтому они, скорее всего, будут потреблять или покупать меньше.

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