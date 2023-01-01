закрыть
1 января 2023, воскресенье, 18:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Осиновый кол для путинизма

  • Александр Морозов
  • 1.01.2023, 18:35
  • 1,150
Осиновый кол для путинизма
Александр Морозов

Победа Украины — это мало.

Открыв утром ленту, я вижу тысячи знакомых мне людей, говорящих и пишущих по-русски, для которых нет сомнений, что Украина должна победить, а Россия потерпеть сокрушительное поражение, потому что иное неприемлемым образом разойдется с разумом, справедливостью и человечностью.

Но не просто потерпеть поражение. А такое поражение, за которым последует трансформация политической системы и общества.

Потому что победа Украины - это мало. Надо чтобы Россия никогда больше не угрожала миру, европейской и глобальной безопасности, т.е. чтобы в путинизм был забит осиновый кол («никогда больше»). Поскольку соседние и дальние народы хотят жить в мире, а не тратить силы на борьбу с сумасшедшими авторитариями, которых охватил культ смерти.

Эти тысячи людей по-разному оценивают перспективы постпутинской России, с разной степенью оптимизма в отношении будущего российского общества. Но все они уверенно стоят на том, что сказано выше.

Так что - я не чувствую себя одиноко.

Александр Морозов, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды
Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды Андрэй Саннікаў
С надеждой и верой смотрю в 2023 год
С надеждой и верой смотрю в 2023 год Наталья Радина
Остался свободным
Остался свободным Ирина Халип
Наемники уходят в подворотню
Наемники уходят в подворотню Владимир Халип