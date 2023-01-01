Осиновый кол для путинизма Александр Морозов

1.01.2023, 18:35

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Александр Морозов

Победа Украины — это мало.

Открыв утром ленту, я вижу тысячи знакомых мне людей, говорящих и пишущих по-русски, для которых нет сомнений, что Украина должна победить, а Россия потерпеть сокрушительное поражение, потому что иное неприемлемым образом разойдется с разумом, справедливостью и человечностью.

Но не просто потерпеть поражение. А такое поражение, за которым последует трансформация политической системы и общества.

Потому что победа Украины - это мало. Надо чтобы Россия никогда больше не угрожала миру, европейской и глобальной безопасности, т.е. чтобы в путинизм был забит осиновый кол («никогда больше»). Поскольку соседние и дальние народы хотят жить в мире, а не тратить силы на борьбу с сумасшедшими авторитариями, которых охватил культ смерти.

Эти тысячи людей по-разному оценивают перспективы постпутинской России, с разной степенью оптимизма в отношении будущего российского общества. Но все они уверенно стоят на том, что сказано выше.

Так что - я не чувствую себя одиноко.

Александр Морозов, «Фейсбук»

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