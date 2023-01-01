Британия полностью прекратила импорт российского СПГ

Британия полностью прекратила импорт российского СПГ1
- 1.01.2023, 19:04
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МИД страны заявил, что Лондон «отрезает Путина от финансирования.
Великобритания в воскресенье, 1 января, полностью прекратила импорт сжиженного природного газа из России, ввела в действие соответствующее решение, принятое осенью 2022 года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Соединенного Королевства в Twitter.
«Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа. Мы отрезаем Путина от финансирования его незаконной войны и поддерживаем страны во всем мире, которые желают снизить собственную зависимость (от российских ресурсов – ред.)», – говорится в публикации.