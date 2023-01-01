Под Бахмутом ВСУ за сутки уничтожили почти 200 оккупантов

Под Бахмутом ВСУ за сутки уничтожили почти 200 оккупантов1
- 1.01.2023, 19:26
Всего за сутки произошло 23 столкновения.
В последний день 2022 года украинские воины мощно разгромили оккупантов на Бахмутском направлении. Всего за сутки произошло 23 столкновения.
Как сообщил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, 31 декабря ВСУ «задвухсотили» более 170 оккупантов. Еще около 200 россиян получили ранения.
«Они не смогли прорвать нашу оборону в очередной раз не смогли достичь никаких промежуточных целей... Они вынуждены продолжать этот конвейер смерти, постоянно доставляя на передний край мобилизованных, бывших заключенных и ЧВК разного типа», - заявил Череватый.