Теннисистка-ябатька Соболенко заявила, что она «не связана с политикой» 10 1.01.2023, 20:15

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Спортсменка расстроилась, что ее не пускают на Уимблдон.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, не раз появлявшаяся в компании Лукашенко, назвала запрет на участие в Уимблдонском турнире для российских и белорусских игроков бессмысленным, пишет издание The Age:

— Я просто очень разочарован, что спорт как-то связан с политикой. Мы просто спортсмены, занимающиеся своим видом спорта. Вот и все. Мы не о политике. Если бы все мы могли что-то сделать, мы бы это сделали, но у нас нет никакого контроля.

Они запретили нам участвовать в Уимблдоне, и что это изменило? Ничего — они все еще делают это, и это печальная [часть] этой ситуации».

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