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Гиркин: Лукашенко не довезут до Гааги

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  • 1.01.2023, 20:41
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Гиркин: Лукашенко не довезут до Гааги

Диктатора не простят.

Экс-главарь террористов «ДНР», военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин поразмышлял о будущем Лукашенко в войне против Украины.

По его мнению, в 2023 Беларусь в любом случае будет вовлечена в военные действия, если даже не поддержит своими вооруженными силами Россию в этой войне, рано или поздно, по мнению Стрелкова, в Беларусь войдут украинские бойцы.

«Никто Лукашенко никогда не простит, его тоже ждет в лучшем случае Гаага – в случае поражения России, а более вероятно, что до Гааги его не довезут», —- говорит Стрелков.

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