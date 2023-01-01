Гиркин: Лукашенко не довезут до Гааги

Гиркин: Лукашенко не довезут до Гааги3
- 1.01.2023, 20:41
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Диктатора не простят.
Экс-главарь террористов «ДНР», военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин поразмышлял о будущем Лукашенко в войне против Украины.
По его мнению, в 2023 Беларусь в любом случае будет вовлечена в военные действия, если даже не поддержит своими вооруженными силами Россию в этой войне, рано или поздно, по мнению Стрелкова, в Беларусь войдут украинские бойцы.
«Никто Лукашенко никогда не простит, его тоже ждет в лучшем случае Гаага – в случае поражения России, а более вероятно, что до Гааги его не довезут», —- говорит Стрелков.