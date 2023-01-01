ВСУ: Украина способна переломить ход войны на Донбассе 1.01.2023, 21:17

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Но нужны HIMARS и MLRS.

Силы обороны Украины способны переломить ход войны против России на Донбассе. Однако для этого понадобится больше реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS. У Москвы еще есть ресурсы, чтобы продолжать военные действия. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Украина может переломить ход войны в Донецкой и Луганской областях. Однако для этого украинским войскам нужно больше РСЗО, таких как HIMARS и MLRS.

Также военный отметил, что у России еще есть ресурсы, чтобы продолжать войну против Украины.

«К сожалению, такую войну типа начала 20 века у России еще есть возможность вести, она имеет мобилизационные ресурсы, запасы старого советского вооружения. Однако можно существенно ее может переломить, если наши партнеры продолжат и дальше, или еще лучше интенсифицируют поставку нам высокоточных систем вооружения или авиации, усилят ли ракетные войска и артиллерию», - подчеркнул Сергей Череватый.

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