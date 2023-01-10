Российский телеканал «Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах 10.01.2023, 0:42

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Ранее Латвия аннулировала лицензию телеканала.

Нидерланды выдали телеканалу «Дождь» лицензию на вещание, говорится на сайте государственного органа страны по надзору за СМИ. Главный редактор канал Тихон Дзядко подтвердил получение разрешения в интервью журналисту Александру Плющеву.

От дальнейших комментариев Дзядко отказался.

Сообщение на сайте регулятора Нидерландов было опубликовано еще 22 декабря 2022, однако СМИ обратили внимание на сообщение только сейчас. Первым об этом сообщил корреспондент Латвийского радио в Брюсселе Артем Конохов.

Лицензию на вещание под брендом «Дождя» получила компания TVR Studios B.V., говорится на сайте регулятора.

Сперва «Дождь» получил лицензию на вещание в Евросоюзе в Латвии. Однако в начале декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию телеканала. Глава совета Иварс Аболиньш сообщил, что «Дождь» «представляет угрозу национальной безопасности Латвии».

По мнению совета, канал допустил несколько нарушений, в том числе не оформил дорожку субтитров на латышском языке, использовал в своих материалах карту, в которой Крым входит в состав России, а также называл российскую армию «нашей» и, возможно, ее поддерживал, писал Baltijas Balss.

Такое решение власти приняли после выхода скандального эфира с участием ведущего Алексея Коростелева. В прямом эфире он произнес фразу: «Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы [телеканал «Дождь“] смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».

Позже руководитель информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе заявила, что фраза Коростелева была ошибкой. Она также сказала, что канал прекратил сотрудничество с ведущим.

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