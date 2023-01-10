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Зеленский провел заседание Ставки

  • 10.01.2023, 1:04
Зеленский провел заседание Ставки
Владимир Зеленский

Президент Украины назвал перспективы на ближайшие недели.

Сегодня, 9 января, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из главных тем обсуждений была ситуация на фронте.

По его словам, главное внимание на Ставке было уделено ситуации в Донецкой и Луганской областях, а именно тем направлениям, которые сейчас наиболее горячие.

«Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово, общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели. Битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса», - добавил Зеленский.

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