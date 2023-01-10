Командующий ОК «Север»: ВСУ не позволят россиянам дойти до Чернигова в случае нового наступления 10.01.2023, 4:58

Виктор Николюк

Ситуация на северной границе остается контролируемой.

Украинские силы не позволят российским оккупантам дойти до Чернигова в случае нового вторжения с севера страны.

Об этом сообщил командующий войсками оперативного командования «Север» генерал-майор Виктор Николюк.

Он подчеркнул, что ситуация на северной границе остается контролируемой, а ВСУ готовы дать отпор, если россияне попытаются повторить наступление.

«Мы рассматриваем любой вариант развития событий. Но как защитили Чернигов раньше, так защитим и сейчас. А по-простому: не дадим врагу даже дойти до Чернигова», — сказал он.

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