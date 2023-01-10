Пропагандисты паникуют: ISW рассказал о готовящемся наступлении ВСУ 10.01.2023, 8:03

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фото: epa

К контрудару готовятся и украинские партизаны.

Украинские военные продолжают атаковать российских оккупантов и добились успеха возле Кременной в Луганской области. Как отметили в Институте изучения войны (ISW), даже российские пропагандисты уже говорят о том, что ВСУ готовятся к возобновлению наступления на Лиманском участке.

«8 и 9 января российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово-Кременная. Как сообщал Генштаб Украины, 8 и 9 января украинские войска отражали атаки российских войск на Стельмаховку (15 км к северо-западу от Сватово). Министерство обороны России заявило, что российские войска нейтрализовали украинские диверсионные группы северо-западнее Сватово в районе Котляровки, Новоселовского и Двуречного», - указано в отчете по ситуации на фронте.

Аналитики привели заявление российского пропагандиста Рыбаря, который заговорил о том, что украинское командование проводит ротацию сил на линии Купянск - Сватово. В это же время рашисты пытались отражать атаки ВСУ в районе Кременной, так они хотели восстановить утраченные позиции.

«Украинский генеральный штаб заявил, что российские войска атаковали районы Макеевка (22 км к северо-западу от Кременной), Белогоровка (10 км к югу от Кременной) и Краснопоповка (6 км к северу). Кременной). Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил 8 января, что в районе Кременной идут ожесточенные бои и что российские войска перебросили в этот район несколько десантно-штурмовых батальонов и тяжелую технику для удержания линии обороны», - приводят информации эксперты.

Также аналитики вспомнили, что пропагандисты уже начали паниковать, говоря о возобновлении наступления ВСУ на Лиманском участке западнее Кременной. И пока российские «военкоры» в который раз не могут скрыть разочарования от событий на фронте, ВСУ продолжают прилагать максимум усилий, чтобы выбить рашистов с украинских территорий.

«Боевые кадры с геолокацией показывают дуэль между российскими и украинскими танками к юго-западу от Кременной возле Диброва, что указывает на то, что украинские войска, вероятно, добились успехов в лесном массиве к западу от Кременной. Российские источники продолжали обсуждать действия украинской разведки в этом районе к юго-западу от Кременной», - резюмировали аналитики.

Помимо этого, россиян пугают украинские партизаны. Так, оккупанты опасаются, что они могут атаковать российские объекты вдоль критических наземных коммуникаций в тылу Луганской области. 8 января в так называемом «МВД» непризнанной «ЛНР» уже заявили о диверсии и минировании газопровода. А во временно оккупированном Алчевске «почему-то» включались сирены, оповещающие о воздушной тревоге.

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