Как выглядит элитный коттедж, который выставил на продажу бывший вице-премьер Матюшевский 15 10.01.2023, 8:17

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Экс-чиновник хочет получить за свой коттедж с гламурными интерьерами $1 200 000.

Свой дом возле водохранилища Дрозды продает Василий Матюшевский — председатель правления Банка БелВЭБ, бывший вице-премьер.

Объявление о продаже коттеджа банкира и бывшего вице-премьера появилось в начале нового года. На рекламных фото комнат — новогодняя атрибутика. Миллионер хочет получить за свой коттедж с гламурными интерьерами 1 200 000 долларов. В доме несколько ванных комнат, джакузи. Причина продажи неизвестна, но известно, что экономическое дело против банкира не закрыто, пишет «Наша Нiва».

Площадь участка — 11 соток, площадь самого коттеджа — 289,6 м2, из них жилая — 111,2 м2.

Интерьер дома у него тоже с претензиями. «Дом, как у Пугачевой», — сказал риелтор. Это, может быть, и преувеличение, но это не скромная обстановка: карнизы, витражи и даже местами позолота. Фото говорят сами за себя.

Что заставило Матюшевского продавать коттедж, неизвестно.

Но недавно он был фигурантом уголовного дела Банка БелВЭБ — мы подробно освещали эту историю. Арестовывали и самого Матюшевского, и его топ-менеджеров.

На выкуп своих сотрудников Матюшевскому пришлось брать большие деньги у Игоря Шувалова — председателя российского Внешэкономбанка.

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