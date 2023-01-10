Пионтковский: Принято решение о капитуляции Путина 6 10.01.2023, 8:26

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Андрей Пионтковский

Российский политолог считает, что Запад перестал бояться.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что страны Запада приняли важное решение о безусловной капитуляции Путина.

Об этом он сказал в интервью «24 каналу».

По его словам, Запад перестали бояться Путина и его шантажа. Эксперт добавил, что «никакие фокусы с рождественским перемирием ему уже не помогут».

Эксперт отметил, что отношение Запада к Путину изменилось благодаря украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его словам о том, что Украина становится лидером свободного мира. Именно эти слова помогли разбудить западных союзников Украины.

Эксперт также объяснил, что страны Запада сняли самоограничение передачи ВСУ наступательного вооружения и что международная помощь вышла на новый уровень. Теперь Украина получит бронетехнику, которая необходима ей для контрследующих операций.

«Сейчас оружие уже не просто дается, как когда-то давались Javelinы, Stingerы с расчетом, что Украину они, может быть, за пять дней захватят, а потом украинские партизаны будут ходить и постреливать. Сейчас уже, я уверен, что это идет на уровне Генштабов, в том числе и в офисе генерала Мини. Так разрабатывается заключительная, финальная наступательная операция», — говорит Пионтковский.

По словам Пионтковского, «барьеров нет. Будут передавать то, что нужно для конкретных наступлений. Это – новый этап в отношениях Украины и США, и международных партнеров».

Эксперт также отметил, что теперь Запад смотрит на Украину не как на просителя, а как на государство, защищающее Европу от агрессии РФ. В этом большая заслуга ВСУ, украинских дипломатов и руководства.

Ранее сайт Charter97.org приводил слова военного эксперта Олега Жданова о том, что капитуляция Путина неизбежна.

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