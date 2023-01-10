Пентагон оценил возможность вступления белорусской армии в войну 5 10.01.2023, 8:33

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США прокомментировали совместные летно-тактические учения Беларуси и РФ.

Представитель Пентагона Патрик Райдер оценил возможность вступления белорусской армии в войну в Украине. Представитель американского военного ведомстав заявил на брифинге, что США не видят признаков того, что Беларусь намерена вступить в войну Украине. Совместные летно-тактические учения, которые намерены провести Россия и Беларусь, он назвал тренировкой.

«Мы знаем, что Россия и Беларусь собираются провести совместные учения. Мы не видим признаков того, что Беларусь намерена вступить в конфликт», — заявил Патрик Райдер.

«Мы просто считаем, что это продолжающаяся тренировка белорусов и русских», — добавил он.

Ранее сайт Charter97.org писал, что стала известна дата совместных летно-тактических учений Беларуси и РФ.

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