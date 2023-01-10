США хотят передать Украине боевые машины Stryker: что о них известно 6 10.01.2023, 8:38

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фото: Staff Sgt. Elizabeth O. Bryson

Politico пишет, что о передаче «Страйкеров» могут объявить на следующей неделе.

В рамках очередного пакета военной помощи, о котором могут объявить в конце следующей недели, США рассматривают возможность отправки Украине боевых бронированных машин Stryker.

Как пишет Politico со ссылкой на представителя Пентагона, который попросил не называть его имени, «Страйкеры» могут быть частью следующего пакета военной помощи.

Администрация может объявить о новом пакете военной помощи во время следующего заседания контактной группы «Рамштайн».

Окончательное решение о передаче «Страйкеров» еще не принято, и отправку в Украину нового типа боевых машин могут несколько отложить.

«Украинцам нужны бронетранспортеры, и, если не считать другие страны, которые их предоставляют, это то, что у нас есть на вооружении. Он не так хорош, как Bradley для танкового боя, но хорош для защиты пехоты в ближнем бою», — сказал представитель Минобороны США.

Что известно о Stryker

Stryker — семейство колесных 8×8/4 боевых бронированных машин производства американской компании General Dynamics Land Systems, пишет «Главред».

Stryker создан на базе канадского бронетранспортера LAV III, который, в свою очередь, является глубокой модернизацией швейцарского бронетранспортера Piranha III 8x8.

Ряд боевых бронированных машин Stryker получил свое название в честь двух американских военнослужащих, награжденных посмертно высшей военной наградой США — Медалью Почета: рядового первого класса Стюарта С. Страйкера, погибшего во Второй мировой войне, и специалиста 4-го ранга Роберта Ф. Страйкера, погибшего во Вьетнамской войне.

Машины Stryker предназначены для оснащения механизированных бригад Армии США, созданных в начале 2000-х годов в соответствии с концепцией Brigade Combat Team и предназначенных для применения в конфликтах низкой интенсивности для транспортировки подразделений мотопехоты (обычно мотопехотного отделения) на поле боя, ведения ими боя из машины, огневой поддержки их в процессе и после спешивания. Эти бригады занимают промежуточное положение между «тяжелыми» бронетанковыми бригадами, вооруженными танками M1 Abrams и БМП M2 Bradley, и пехотными бригадами на бронеавтомобилях «Хамви».

Вооружение различается для разных модификаций. Вооружение устанавливается на дистанционно управляемой установке Protector RWS сверху корпуса и может включать 12,7-мм пулемет M2 «Браунинг» (боекомплект 2000 патронов), или 7,62-мм пулемет M240 (4500 патронов), или 40-мм автоматический гранатомет Mk19 (448 гранат). Кроме того, на установке размещаются шесть дымовых гранатометов.

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