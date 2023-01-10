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Офицер ВСУ: Ситуация в Соледаре сейчас острее, чем в Бахмуте

  • 10.01.2023, 9:02
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Офицер ВСУ: Ситуация в Соледаре сейчас острее, чем в Бахмуте

Русские прибегли к штурмам малыми группами.

Ситуация в Соледаре Донецкой области сейчас острее, чем в соседнем Бахмуте. Русские прибегли к штурмам малыми группами.

Как сообщил в Telegram политолог и офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ Тарас Березовец, российские оккупанты атакуют позиции украинских защитников «волнами».

«Сейчас очень тяжело в Соледаре. Ситуация там острее, чем в Бахмуте. Противник атакует малыми группами, как правило, до 8 человек, вооруженных стрелковым, РПГ и «Шмелями». Атаки на наши позиции идут «волнами», - отметил Березовец.

Ранее сайт Charter97.org писал, что генерал ВСУ Сырский прибыл в Соледар и опроверг фейки российской пропаганды.

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