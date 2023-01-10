«Поеду на море»: белорус целый год собирал монеты по два рубля
- 10.01.2023, 9:07
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Сколько удалось собрать.
Читатель onliner.by Александр весь год собирал деньги в копилку для ребенка, теперь показывает результат.
— Копил ребенку монеты по 2 рубля. Начал 1 января 2022 года, открыли копилку 1 января 2023 года. Откладывал 10% от зарплаты и аванса и, когда была мелочь, по 2 рубля тоже кидал.
Копилка была заклеена суперклеем, поэтому до самого вскрытия никто не знал, сколько денег удалось собрать.
В общей сложности за год получилось 1386 рублей 13 копеек, говорит Александр. Деньги потратят на поездку на море.