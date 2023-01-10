«Поеду на море»: белорус целый год собирал монеты по два рубля 10.01.2023, 9:07

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иллюстрациооное фото: kraj.by

Сколько удалось собрать.

Читатель onliner.by Александр весь год собирал деньги в копилку для ребенка, теперь показывает результат.

— Копил ребенку монеты по 2 рубля. Начал 1 января 2022 года, открыли копилку 1 января 2023 года. Откладывал 10% от зарплаты и аванса и, когда была мелочь, по 2 рубля тоже кидал.

Копилка была заклеена суперклеем, поэтому до самого вскрытия никто не знал, сколько денег удалось собрать.

В общей сложности за год получилось 1386 рублей 13 копеек, говорит Александр. Деньги потратят на поездку на море.

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