На российском аэродроме «Энгельс-2» пропадают самолеты 10.01.2023, 9:15

Украинские беспилотники дважды атаковали эту авиабазу.

На российском аэродроме «Энгельс-2» в несколько раз уменьшилось количество боеспособных самолетов за последний месяц, а также появились защитные барьеры.

Об этом сообщает проект «Схеимы» со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs за 7 января.

Спутниковые снимки свидетельствуют об уменьшении количества боеспособных бомбардировщиков на аэродроме стратегической авиации «Энгельс-2». По информации журналистов, всего их осталось шесть: четыре Ту-95 и два Ту-160. По сравнению со снимками за 6 декабря, таких бортов было около двух десятков.

На аэродроме, судя по спутниковым снимкам, также стоит полуразобранный Ту-95, транспортный самолет модели ИЛ-76 или ИЛ-78 и пассажирский самолет Ту-154.

Кроме того, спутник зафиксировал защитные барьеры, которые появились рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома. «Схемы», ссылаясь на военных экспертов, предполагают, что это может служить защитой от обломков от вероятных взрывных устройств.

Как писал сайт Charter97.org, украинские беспилотники дважды атаковали аэродром «Энельс-2».

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