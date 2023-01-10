Уникальная операция: четыре украинских «спецназовца» ликвидировали подразделение россиян под Бахмутом 3 10.01.2023, 10:34

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15 оккупантов уничтожены, еще шесть захвачены в плен.

Четыре бойца Сил специальных операций Украины атаковали позицию россиян под Бахмутом, в результате было уничтожено 15 оккупантов, сообщил журналист Юрий Бутусов во вторник, 10 января.

По его словам, «очень поучительное сражение» провела тактическая группа «Адам».

«Благодаря качественному планированию и управлению, четыре (4) бойца Сил специальных операций атаковали позицию россиян под Бахмутом и уничтожили 15 солдат противника», — написал он.

Бутусов добавил, что во время зачистки было захвачено шесть россиян, которым удалось выжить, все подразделение полностью ликвидировано.

«Группа выполнила операцию без потерь. Результаты операции зафиксированы на видео», - написал он.

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