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Ученые рассказали, как проснуться бодрым

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  • 10.01.2023, 9:44
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Ученые рассказали, как проснуться бодрым

Есть несколько факторов.

Ученые из Калифорнийского университета перечислили факторы, которые помогают людям просыпаться бодрыми. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

В исследовании приняли участие 833 пары добровольцев, которые в течение двух недель носили трекер для регистрации физической активности, а также вели дневник сна и приемов пищи.

Проанализировав все полученные данные, ученые установили, что те добровольцы, которые тренировались накануне, имели более продолжительный сон и употребляли завтрак с высоким содержанием сложных углеводов и ограниченным количеством сахара, просыпались более бодрыми и выспавшимися.

По словам исследователей, большое количество простых углеводов в завтраке связано с резким ростом и дальнейшим падением уровня глюкозы — этот скачок и вызывает сонливость, мешая организму пробудиться от сна. Более длительный сон помогает вывести из организма аденозин, который вызывает сонливость. Как с бодростью связаны тренировки, ученые пока не знают.

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