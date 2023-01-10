Белорусы при первой возможности скупают доллары 4 10.01.2023, 9:54

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Превышение покупки валюты над продажей сохраняется уже четвертый месяц.

В декабре население продолжило скупать иностранную валюту, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

Согласно данным Нацбанка, в декабре белорусы купили иностранной валюты на $1 млрд, в то время как продали на сумму $890,6 млн. В результате чистая покупка составила $109,6 млн. Превышение покупки валюты над продажей сохраняется уже четвертый месяц. Тем не менее, итого за 2022 год население выступило чистым продавцом валюты – физлица реализовали иностранной валюты на $26,3 млн больше, чем приобрели.

В первом полугодии 2022 года население, наряду с нерезидентами, являлось важным поставщиком валюты на рынок. Однако с осени ситуация поменялась: белорусы стали скупать валюту, тем самым оказывая давление на курс рубля и ограничивая возможности нацбанка пополнять ЗВР. В благоприятные месяцы Нацбанку удается поддерживать резервы, скупая излишки предложения валюты. Кроме того, приток валюты на рынок позволял курсу рубля оставаться стабильным.

Повышенный спрос на валюту со стороны населения отражает степень доверия людей к рублю. Белорусы все так же при первой возможности переводят свободные деньги в доллары – сейчас это происходит благодаря необоснованному росту номинальных заработных плат.

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