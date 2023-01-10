На МКАД такси врезалось в столб: пострадал пассажир 1 10.01.2023, 10:08

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Водитель не справился с управлением.

По информации ГАИ Минска, минувшей ночью, около 1:50, на 38-м км внутреннего кольца МКАД произошла авария. Автомобиль такси врезался в осветительную мачту, пострадал пассажир.

За рулем автомобиля Kia находился 29-летний водитель. ДТП случилось на участке между улицами Притыцкого и Тимирязева.

— По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту, — рассказали в Госавтоинспекции. — Пострадал 42-летний пассажир, с травмами его доставили в больницу.

Вчера вечером в связи с осложнением погодных условий в Минске был введен план «Погода». В столице ведется круглосуточный контроль за состоянием проезжей части.

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