На МКАД такси врезалось в столб: пострадал пассажир

На МКАД такси врезалось в столб: пострадал пассажир1
- 10.01.2023, 10:08
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Водитель не справился с управлением.
По информации ГАИ Минска, минувшей ночью, около 1:50, на 38-м км внутреннего кольца МКАД произошла авария. Автомобиль такси врезался в осветительную мачту, пострадал пассажир.
За рулем автомобиля Kia находился 29-летний водитель. ДТП случилось на участке между улицами Притыцкого и Тимирязева.
— По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту, — рассказали в Госавтоинспекции. — Пострадал 42-летний пассажир, с травмами его доставили в больницу.
Вчера вечером в связи с осложнением погодных условий в Минске был введен план «Погода». В столице ведется круглосуточный контроль за состоянием проезжей части.