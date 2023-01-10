Команданте Чё 10.01.2023, 10:18

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Фото: Mikhail Svetlov / Getty Image

Российская власть перешла на язык гопоты.

После длинных праздничных выходных в России разгорелись сразу два политических скандала: первый — из-за «видеопривета» курского депутата из Мексики, второй — снова из-за постов бывшего президента Дмитрия Медведева. В обоих случаях российские политики угрожали физической расправой тем, поведением кого они были недовольны. «Новая газета Европа» поговорила с несколькими экспертами о том, почему такие угрозы появляются все чаще и как из-за этого меняется политическое устройство России.

Угроза кувалдой за каникулы в Мексике

В канун Рождества, 6 января, телеграм-канал «Типичный Курск» выложил видео с депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым, который в это время отдыхал на пляже в Мексике. В видеоролике депутат пьет коктейль и поздравляет всех с Новым годом, желая «много денег и хорошего настроения». Как утверждает телеграм-канал, на отдыхе была и его жена Светлана Васильева. «На наш взгляд, ребята подают неправильный пример патриотического воспитания, хотя считают себя патриотами», — такой подписью сопроводили видео от депутата.

После публикации «видеопривета из Мексики» среди первых им возмутился губернатор Курской области Роман Старовойт, пожаловавшись, что не может наказать депутата «по партийной линии», поскольку тот не состоит в партии. Затем высказался и сам Васильев. «Критику в свой адрес считаю необоснованной и раздутой. Видео было постановочное для моих близких, я специально купил эту шляпу и рубашку в мексиканском стиле и выучил пару фраз на испанском. Ролик я снимал для них, ну и отправил в Курск друзьям», — отметил депутат. По его словам — на них ссылается телеграм-канал «Подъем», — видео попало к «представителю Западной Украины, с которым дружили до СВО», этот-то бывший товарищ и опубликовал его в интернете.

Несмотря на попытку депутата оправдаться, в течение следующих часов к осуждению Васильева присоединился и первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак. «Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: «кувалда Вагнера», «пинок Старовойта» или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют», — написал он в своем телеграм-канале.

«Честно сказать, ничего странного в том, что депутат поехал отдыхать в Мексику, я не вижу, — говорит политолог Федор Крашенинников. — Думаю, это всех возбудило только по одной причине: прилагаются огромные усилия по превращению этой войны в народную: нужно ведь, чтобы люди чувствовали, что это прямо касается всех и каждого. Конечно, расслабленная жизнь элиты идет вразрез с этой мифологией — раз идет народная война, то не очень понятно, почему депутат в Мексику поехал, а не воевать, к примеру.

Идеологов беспокоит, что народ не хочет воспринимать эту войну как народную, что люди от нее пытаются отгораживаться и не хотят в этом участвовать».

Еще будучи губернатором Псковской области, в 2010 году Андрей Турчак обиделся на высказывания журналиста Олега Кашина в его блоге и потребовал извинений, которые Кашин отказался Турчаку принести. После этого на журналиста напали и избили его арматурой: по словам самого Кашина и нападавших, покушение на него организовал именно Турчак.

«Турчак-младший всегда мог позволить себе подобного рода высказывания и действия, это первое. Второе — практически таким же методом кувалды решался вопрос с Олегом Кашиным. И третье: по некоторым данным, у Турчака есть совместный, причем не очень легальный бизнес с Пригожиным в Судане, то есть Турчак и Пригожин — партнеры, — считает политолог Иван Преображенский. — Высказывание Турчака только подтверждает, что он не парламентарный политик и не нормальный политик западного типа, и что в межклановой борьбе он является союзником Пригожина. Он готов использовать любые неправовые методы, что, в общем, тоже никаких сомнений ни у кого особенно не вызывало».

Генсек «Единой России» Андрей Турчак смог заметно увеличить свое влияние в российской политике после 24 февраля, в том числе за счет агрессивной риторики в сторону людей, недостаточно, по его мнению, поддерживающих войну с Украиной. Сам он не раз посещал оккупированные территории и одобрял поездки туда других депутатов от «Единой России», несмотря на возражения спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«В элитах совершенно не рады такому развитию событий, потому что понимают, что могут быть крайними в этой истории, — не все из тех же депутатов, но кто-то. А условный Пригожин и тот же Турчак используют эту возможность для передела собственности. А что касается населения, я думаю, что на поверхности мы увидим, как обычно, поддержку, потому что любое радикальное заявление в российском обществе еще до войны вызывало в целом поддержку. Восстановить смертную казнь. Ура! Отобрать у кого-нибудь имущество? Ура! Кувалдой по голове? Ура! В этом смысле речь не идет ни о какой групповой рефлексии. Но если начать глубинные исследования или исследования методом фокус-групп, то, скорее всего, результаты покажут, что, конечно, россияне этого не поддерживают, потому что так же, как и элиты, большинство из них все-таки понимает, что неправовые методы сразу же распространяются на всех. А у них и так никакой защиты нет — не хватало еще, чтобы это государство без суда и следствия начало кувалдой по голове давать», — резюмирует Преображенский.

«Они пользуются поддержкой Путина»

«Там на просторах интернетов/телеграмов возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошметками дерьма, которые еще недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите. <…> …если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие». Об этом в своем телеграм-канале, после того как отпраздновал Рождество, рассуждал бывший президент Дмитрий Медведев, предлагая во время войны в Украине «действовать с предателями не по закону, а по справедливости».

После начала войны риторика бывшего президента, которого многие считали человеком либеральных взглядов, стала одной из самых кровожадных. Чаще всего в своем телеграм-канале, который Медведев завел только после начала войны, он оскорбляет людей иных взглядов или уехавших из страны граждан, называя их «разномастной сворой хрюкающих подсвинков» и призывая применять к ним самые жесткие меры, пусть даже и нарушающие любые законы и Конституцию.

«Насколько я помню, когда было принятие поправок в Конституцию, все сторонники изменений кричали, что Конституция — это ужасно важный документ, а тут, извините, целый бывший президент предлагает на этот важный документ просто плюнуть, — возмущается политолог Крашенинников. — Но я не верю, что до этого дойдет именно по той причине, что лояльные Путину чиновники, бюрократы хотели бы сохранения хотя бы видимости нормальной ситуации. Потому что если окончательно все отменить, бухнуть эту военщину, до них очень быстро докатится что-нибудь тоже. В конце концов, давайте пофантазируем. Раз не нужно больше жить по законам, получается, и Госдума не нужна. А раз мы весь парламент распустим, тогда почему бы всем этим депутатам не поехать на фронт? Если бы я был депутатом, то я бы, честно сказать, по этому поводу очень серьезно переживал».

После нескольких постов Дмитрия Медведева в дискуссию с ним вступил сенатор Совета Федерации и автор многих российских законов Андрей Клишас. «Политики, которые призывают перестать «играть по правилам» и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны», — написал он в своем телеграм-канале. По мнению политологов, спор Клишаса и Медведева показывает борьбу за статус-кво в российской политике, развернувшуюся после начала войны.

«Медведев сам на самом деле часть той же группы, [что и Клишас]. Просто его переживания [из-за статуса кво] выражаются наоборот: он пытается, как ему, наверное, кажется, возглавить то, что не может остановить, стать лицом этих процессов. А Клишас же сейчас выступает именно как один из крупнейших лоббистов интересов российского крупного бизнеса, у которого явно есть полное основание полагать, что эти политические гопники собираются отбирать имущество у всех, у кого оно есть», — считает Иван Преображенский.

Федор Крашенинников же считает, что дело в том числе в политическом статусе-кво, который защищают так называемые «законники». «Озабоченность Клишаса понятна. Хоть он и не либерал, но его многолетняя работа заключалась в том, чтобы придавать путинской диктатуре законность. Поэтому как только последняя законность будет отброшена, исчезнет нужда и в таких людях, как Клишас. При таком раскладе, о котором мечтает, например, Медведев, все толпы путинских законников и депутатов сначала станут не нужны, а потом они и вовсе превратятся в первых кандидатов на заклание», — предполагает политолог.

Выбранной Дмитрием Медведевым агрессивной риторике, тем не менее, симпатизирует президент Владимир Путин, считает Преображенский. Об этом, по мнению политолога, говорит и то, что в конце 2022 года Медведев получил должность первого заместителя Военно-промышленной комиссии, которую возглавляет сам президент.

Однако опрошенные «Новой-Европа» эксперты сходятся во мнении о том, что усилившаяся в последние месяцы агрессивная риторика некоторых политиков не одобряется большей частью российского общества. «Действительно, есть небольшой процент людей, которые уже много месяцев или лет находятся в состоянии истерики и на которых работает путинская пропаганда. Это чаще всего более-менее взрослые или находящиеся под влиянием телевизора люди, которые мечтают о сильной руке, о Сталине.

Они грезят, что надо начать по законам военного времени стрелять, вешать, убивать. Но большая часть граждан, насколько я могу судить, вообще во все это не очень сильно углубляется.

В основном они стараются отстраниться от происходящих ужасов, меньше во все вникать и интересоваться только теми вопросами, которые касаются лично их или их близких, а именно мобилизацией и выживанием. Ведь с началом войны жить легче не стало. Поэтому я не думаю, что вообще можно говорить, что есть целенаправленная работа на всех граждан России со стороны Медведева. Скорее, те, кто такие вещи пишет, работают на маленькую прослойку ультрафашистов в международном смысле этого слова, то есть на сторонников жесткого государства, диктатуры, попрания всех законов, — рассуждает Федор Крашенинников. — Всех остальных граждан не интересует Медведев, он никогда особой популярностью среди граждан не пользовался. К тому же, если бы это показывали по телеканалу, еще, может, это было бы заметно, но в телеграм-каналах подобное пишется для нас с вами, чтобы мы читали и обсуждали это. Сомневаюсь, что так называемый «глубинный народ» читает телеграм-канал Медведева».

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