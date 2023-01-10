«Пионеры» уходят из ПВТ 10.01.2023, 10:26

1,776

Многие компании прекратили существование или находится в процессе ликвидации.

Как подсчитал «Белорусы и рынок», из 46 компаний, вступивших в ПВТ в первом, мартовском наборе 2018 года, пятая часть либо уже ликвидировалась, либо пребывает в процессе банкротства и закрытия.

Четверо из девяти бывших резидентов прекратили свою деятельность в 2020—2021 годах.

Так, в середине 2020 года перестала существовать геймдевстудия «Анстопобл», представлявшая в Беларуси интересы крупного британского разработчика Glu Mobile. Решение принял учредитель «Анстопобл».

Примерно тогда же в результате реорганизации исчезла Facemetrics (ранее она называлась Camera First) — портфельная компания инвестфонда одного из инициаторов реформирования ПВТ Виктора Прокопени. Facemetrics была присоединена к другой его компании — Banuba Development.

Не справились с внутренними вызовами еще два резидента, которые сегодня находятся в стадии банкротства. Один из них, «Философия программ» (бывшая литовская «БЕСК Комплекс Солюшенс»), пребывает в нем с осени 2020-го, второй, «Хейворкс» — с декабря 2021 года.

За неполный текущий год статус «в процессе ликвидации» присвоен еще пяти резидентам из первого набора в ПВТ 2.0. Всех их объединяет наличие иностранцев в числе учредителей или инвесторов.

Один из ликвидируемых в настоящее время бизнесов, «Клауд Колл Би Уай», открывала как свой центр разработки британская компания Cloud Call Group. Базирующийся в Лестере разработчик специализируется на облачных программных продуктах и услугах и после почти шестилетнего присутствия в Беларуси принял решение покинуть этот рынок.

One Soil — известный белорусский стартап в области точного земледелия. В него вложили деньги известные отечественные (Юрий Мельничек, Леонид Лознер) и иностранные (Almaz Capital) инвесторы. Компания, долгое время создававшая продукты в Минске, в течение 2021 года перенесла свои офисы и релоцировала сотрудников в Швейцарию и Польшу, а в начале этого года покинула ПВТ. Ее бывшая головная компания «Уан Соил» с марта прошлого года находится в стадии ликвидации.

«Виртуальная примерка» (ранее — «Вонабай») — бывшая портфельная компания инвестфонда Palta Юрия Гурского (вместе с ним на ранних этапах в нее инвестировала и компания Bulba Ventures Юрия Мельничека и Андрея Авсиевича). В мае прошлого года разработчика приложений для виртуальной примерки косметики и кроссовок приобрел почти за 30 млн долларов британский маркетплейс Farfetch. Менеджеры и инвесторы «Виртуальной примерки» еще до сделки релоцировали большинство сотрудников в Литву и Польшу, и британцам, которые по известным причинам отказались от присутствия на рынках России и Беларуси, осталось только поставить точку в деятельности компании-прародительницы — начать в прошлом июне ее ликвидацию.

С августа прошлого года через аналогичную процедуру проходят единственный резидент ПВТ с казахстанским капиталом и дочка одного из крупнейших поставщиков решений для IT-инфраструктуры в Скандинавии и Балтии.

В первом случае речь идет о компании «Смарт Сату Лаб», которую здесь открывал казахстанский бизнесмен, владелец платформы Smart Satu Болатбек Оспанов. Во втором — о дочке разработчика App Xite (Литва), который, в свою очередь, входит в структуру норвежского IT-концерна Atea Group. Об уровне этого бизнеса говорит тот факт, что вторым по пакету (после основателей) акционером Atea Group является Folketrygdfondet — норвежская государственная компания, управляющая Государственным пенсионным фондом Норвегии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».