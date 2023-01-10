В Минске появятся два новых квартала 10.01.2023, 10:39

Уже в этом году.

В 2023 году в Минске начнут строить два новых квартала — «Солнечный» и «Северный». Об этом в интервью газете «На стройках Минска» рассказал гендиректор ОАО «МАПИД» Николай Милошевский.

— Сегодня есть ряд площадок, над которыми работаем. Реализуем проект квартальной застройки «Солнечный». Строим здесь жилье за свои средства, не привлекая средств граждан. Вложили большие деньги, в том числе, в инженерную инфраструктуру квартала, построили дороги, линии электропередачи и т.д. К сожалению, не такими темпами работаем, как планировали и хотелось бы, — заявил Милошевский.

По его словам, в следующем году планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого жилого дома в данной застройке.

На Долгиновском тракте МАПИД начал строительство района малоэтажной застройки «Северный».

— УКС Центрального района выступает заказчиком по инженерно-транспортной инфраструктуре, МАПИД — по строительству жилых домов. Там будут сблокированные жилые дома — порядка 22 тыс. м2 жилья. К лету 2023-го первую очередь строительства в объеме 3,9 тыс. м2 планируем завершить, — сказал гендиректор МАПИД.

Также Милошевский рассказал, что летом предприятие возведет два многоквартирных малоэтажных дома на улице Курганной и приступит к строительству застройки территории в границах улиц Янковского и Горецкого.

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