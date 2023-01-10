Федоров: Россияне боятся размещать мобилизованных в Мелитополе 10.01.2023, 10:51

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ВСУ узнают обо всем, что делают оккупанты в Мелитополе.

Оккупанты перебрасывают дополнительные ресурсы во временно оккупированную часть Запорожской области, но боятся размещать их в Мелитополе из-за действия сил сопротивления, которые передают информацию украинским спецслужбам.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, ВСУ узнают обо всем, что делают оккупанты в Мелитополе.

- Следует отметить, что сейчас они свои эшелоны военной техники догоняют до Сокола-Горного – это почти предел Херсонской и Запорожской областей, потому что боятся их доставлять в Мелитополь. Они понимают, что все, что находится в Мелитополе, через наши силы сопротивления сразу узнают наши спецслужбы, наши Вооруженные силы, - сказал Федоров.

Он отметил, что в последние дни приезжают очередные партии мобилизованных, которых в основном размещают на Азовском побережье.

- В Мелитополе они боятся размещаться, тем более, после тех взрывов, произошедших в прошлые выходные, когда был полностью уничтожен склад боеприпасов рашистов на одном из промышленных предприятий. Также мы видим существенные потери оккупантов. Например, вчера в морг Мелитополя привезли целую фуру убитых рашистов. Сегодня морг полностью переполнен и даже гражданские не имеют доступа к нему, если кто-то умер, - рассказал городской голова.

По его словам, в поселке Большая Белозерка оккупанты полностью переделали под морг одну из школ и там на территории агрофирмы устраивают братские могилы.

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