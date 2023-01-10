Ученые обнаружили более 130 тысяч сокровищ в Салониках 10.01.2023, 10:56

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Фото: AMETRO

Строительство метро помогло обнаружить бесчисленные археологические клады древнего города.

Город Салоники основал около 315 г. до н. э македонский царь Кассандр, назвавший город в честь своей жены Фессалоники, возведенной сестры Александра Македонского. Оно служило основным портом для регионов Македонии и Фракии в современной Греции, пишет HeritageDaily (перевод - «Фокус»).

В 168 г. до н. э. после падения Македонского царства город перешел под власть римлян и стал важным торговым центром на Виа Эгнация — римской дороге, соединявшей Византию (позже Константинополь) с Диррахией.

Фото: AMETRO

Позже в 293 году н. э. Салоники стали столицей территории, которой правил Галерий Максимиан Цезарь, построивший многочисленные общественные и государственные здания, включая императорский дворец, новый ипподром, триумфальную арку и мавзолей.

С первых лет существования Византийской империи Салоники считались вторым городом в империи после Константинополя с населением 150 000 человек до середины 12 века нашей эры под властью императоров Комнинов.

Фото: AMETRO

Во время строительства станций Венизелос и Агиа София нового Салоникского метрополитена, расположенного в пределах исторического центра города, археологи обнаружили более 130 000 археологических сокровищ из разных периодов истории города.

Метро проходит по оси главного исторического проспекта через Салоники, начинавшийся у Золотых ворот (Порта Ауреа), сегодняшняя площадь Вардарио, и заканчивавшаяся у ворот Кассандриотик, сегодняшняя площадь Синтривани.

Команда, производящая раскопки на станции Венизелос, обнаружила декуманус (дорога, ориентированная с востока на запад, которая была одной из основных магистралей через город), а также византийский проспект и архитектурные остатки зданий 15-17 веков.

Раскопки на станции «Агиа София» обнаружили фундаменты эллинистических и римских зданий, таких как нимфей, мраморная площадь, большая мозаика с геометрическими узорами, мощеная дорога с колоннадами, обогреваемая баня системой гиппокауст (напольное отопление), а также линия торговых магазинов византийского периода.

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