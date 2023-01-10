Поражение легких и проблемы с сердцем: Михалкову становится хуже 10.01.2023, 11:02

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Никита Михалков

Врачи поставили диагноз российскому режиссеру.

Состояние 77-летнего режиссера, путиниста Никиты Михалкова ухудшается. У него, как пишет близкий к российским силовикам Telegram-канал MASH, возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем.

«По нашей информации, после КТ легких у Никиты Сергеевича обнаружили рост пораженных участков. По сравнению с предыдущими результатами — состояние ухудшилось. Несмотря на отрицательные тесты на грипп и ковид, а также комплексную терапию, врачи поставили диагноз — идиопатическая пневмония», — пишет Telegram-канал.

У Михалкова мерцательная аритмия. Без должной помощи у него мог развиться инфаркт.

Как писал сайт Charter97.org, Михалков активно распространял теории заговора о вакцинации. В частности, заявлял, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс «хочет чипировать все человечество с помощью прививок».

Позднее Михалков все-таки привился «Спутником V».

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