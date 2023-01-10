Белорусы теперь могут получить польский проездной документ иностранца для выезда за границу
- 10.01.2023, 11:15
Но не все.
Белорусы, которые получили в Польше гуманитарный временный вид на жительство, также могут получить польский проездной документ для иностранца. Об этом сообщил ЦБС.
Польский проездной документ выдается сроком на год и заменяет в поездках за границу паспорт в случаях, когда документ утерян, поврежден или непригоден для использования, а получить новый паспорт невозможно из-за риска подвергнуться репрессиям в случае возвращения на родину.
«С 1 января 2023 года граждане Беларуси, получившие разрешение на временное проживание в соответствии со статьей 186 пунктом 1 подпунктом 9 закона об иностранцах (Ustawa o cudzoziemcach), могут получить польский проездной документ для иностранца», — сообщили в ЦБС.
Подать заявление на выдачу польского проездного документа для иностранца необходимо воеводе по месту жительства заявителя.