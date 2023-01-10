В российском Новокубанске подожгли здание архива ФСИН 3 10.01.2023, 11:42

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По предварительным данным, сгорело около тысячи уголовных дел.

Ночью 10 января в городе Новокубанске Краснодарского края РФ в помещении архива местного отдела управления ФСИН, в котором хранились уголовные дела поднадзорных лиц, отбывавших наказание.

По данным росСМИ, в одноэтажном здании не было ни видеонаблюдения, ни сигнализации. Предварительно, причиной возгорания называется поджог.

По предварительным данным, в огне могло пропасть около 800 уголовных дел заключенных. Погибших и пострадавших нет.

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