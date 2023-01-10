закрыть
10 января 2023, вторник, 13:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В российском Новокубанске подожгли здание архива ФСИН

3
  • 10.01.2023, 11:42
  • 3,928
В российском Новокубанске подожгли здание архива ФСИН

По предварительным данным, сгорело около тысячи уголовных дел.

Ночью 10 января в городе Новокубанске Краснодарского края РФ в помещении архива местного отдела управления ФСИН, в котором хранились уголовные дела поднадзорных лиц, отбывавших наказание.

По данным росСМИ, в одноэтажном здании не было ни видеонаблюдения, ни сигнализации. Предварительно, причиной возгорания называется поджог.

По предварительным данным, в огне могло пропасть около 800 уголовных дел заключенных. Погибших и пострадавших нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Закат над болотом промышленности  
Закат над болотом промышленности   Артем Черников
В клетке – трое свободных людей
В клетке – трое свободных людей Ирина Халип
Конец энергетической империи
Конец энергетической империи Павел Климкин
Шандарахнули и по Токмаку
Шандарахнули и по Токмаку Александр Невзоров