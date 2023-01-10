В российском Новокубанске подожгли здание архива ФСИН

В российском Новокубанске подожгли здание архива ФСИН3
- 10.01.2023, 11:42
- 3,928
По предварительным данным, сгорело около тысячи уголовных дел.
Ночью 10 января в городе Новокубанске Краснодарского края РФ в помещении архива местного отдела управления ФСИН, в котором хранились уголовные дела поднадзорных лиц, отбывавших наказание.
По данным росСМИ, в одноэтажном здании не было ни видеонаблюдения, ни сигнализации. Предварительно, причиной возгорания называется поджог.
По предварительным данным, в огне могло пропасть около 800 уголовных дел заключенных. Погибших и пострадавших нет.