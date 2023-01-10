На юге Украины горячо: на берегу Днепра идут ожесточенные бои 3 10.01.2023, 11:54

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Фото: ВСУ

ВСУ уничтожили две российские установки С-300 и несколько групп оккупантов.

В Херсонской области идут бои. Местные Telegram-каналы сообщают об артдуэлях и автоматных очередях на берегу Днепра. СМИ сообщают об уничтожении группы вражеских десантников и огневом поражении двух установок С-300, из которых россияне обстреливали украинские позиции.

Сначала россияне ударили по Херсону, после чего ВСУ ответили точным ударом по двум огневым позициям россиян на левобережье.

Информацию о попаданиях ВСУ по вражеским объектам уточнил канал «Николаевский Ванек», сотрудничающий с Силами обороны юга.

По его информации, около 23:00 9 января украинские ракетчики попали по территории бывшего завода в с. Широкое Скадовского района, где россияне разместили две свои установки С-300, переработанные под класс «земля – земля». Точные последствия удара дознаются, однако уже известно о том, что враждебные командующие в этой зоне – в ярости.

Кроме того, ночью была поражена огневая позиция противника в районе Голой Пристани.

В самом же Херсоне горожане могли слышать автоматные очереди ближе к берегу Днепра: по информации канала, украинские защитники ликвидировали вражескую диверсионно-разведывательную группу, состоявшую из представителей воздушно-десантных войск РФ. Удалось захватить трофеи.

Как писал сайт Charter97.org, основные бои на юге идут за Кинбурнскую косу и острова в дельте Днепра. Для ВСУ, так и для оккупантов эта зона – стратегически важна.

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