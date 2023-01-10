В Германии обнаружен уникальный 3000-летний колодец для загадывания желаний 10.01.2023, 12:19

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Он оказался полон ритуальных артефактов.

В городке Гермеринг, расположенном в земле Бавария (Германия), археологи раскопали остатки хорошо сохранившегося деревянного колодца бронзового века, заполненного ритуальными предметами.

По словам археологов, люди могли опускать в специальный источник с водой ювелирные изделия и керамику как подношение, подобно тому, как сегодня бросают монеты в так называемые колодцы желаний, пишет Аrkeonews.

Территория нынешнего города Гермеринг в Верхней Баварии издавна была заселена. Об этом свидетельствуют многочисленные находки с доисторических времен и ранней истории. С начала 2021 года к ним добавилось много новых: накануне строительных работ на площади раскопок около семи гектаров обнаружили многочисленные следы поселений от бронзового века до раннего Средневековья.

Сюда относятся и остатки колодцев, которые использовали люди разных эпох для водоснабжения. Но один из обнаруженных на участке значительно отличался от других, сообщает Баварское государственное ведомство по сохранению достопримечательностей (BlfD).

Возраст этого деревянного колодца составляет более 3000 лет, а его глубина достигает около пяти метров по сравнению с другими колодцами.

«Чрезвычайно редко встречается колодец, который так хорошо сохранился за более чем 3000 лет. Его деревянные стены полностью сохранились на дне и до сих пор частично влажные от грунтовых вод. Этим же объясняется и хорошее состояние находок из органических материалов, которые сейчас подробнее исследуют. Мы надеемся, что это даст нам больше информации о повседневной жизни поселенцев того времени», — говорит Иоганн Хаберстро, археолог Баварского государственного ведомства по охране памятников.

Команда археологов обнаружила в том, что когда-то было основой колодца, 26 бронзовых застежек для одежды, браслет, две металлические спирали, вставлен зуб животного, янтарные бусины и более 70 керамических сосудов. Археологи отмечают, что такие находки делают этот колодец принципиально отличным от других на месте раскопок.

Эти ценные вещи, обычно находившие в погребениях эпохи средней бронзы, не были предметами повседневного потребления (1800-1200 гг. до н. э.). А их состояние свидетельствует, что их осторожно опускали в воду, а не бросали или выбрасывали.

«Даже сегодня для многих людей фонтаны и колодцы имеют что-то магическое. Они бросают монеты в надежде, что их желания сбудутся. Мы не можем точно объяснить, какими мотивами руководствовались наши предки 3000 лет назад, преподнося драгоценности и другие ценные подарки. Но можно предположить, что они предназначались как жертвоприношение для хорошего урожая», — объясняет Матиас Пфайль из BlfD.

Возможно, разгадка кроется и в необычных особенностях колодца. По словам исследователей, его глубина свидетельствует об использовании, когда уровень грунтовых вод значительно снизился. Это со своей стороны означает, что в этот период была длительная засуха и, безусловно, неурожаи. Возможно, именно поэтому люди жертвовали богам часть своего богатства.

Археологи работали перед строительными работами для центра распространения писем на месте, где обнаружили колодец, с начала 2021 года. Эти раскопки являются одними из самых больших в Баварии. За это время ученые задокументировали около 13 500 археологических находок, преимущественно бронзового века и раннего средневековья, часть из которых в настоящее время исследуют и хранят в Баварском государственном ведомстве по охране памятников.