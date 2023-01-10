NYT: «Этнические» батальоны проводят секретные операции и диверсии в тылу россиян 10.01.2023, 12:34

4,876

Их знание России делает добровольцев хорошими тайными агентами для Киева.

Мотивированные историей угнетения и подавления своих народов со стороны Москвы, воевать с российскими оккупантами Украине помогают бойцы из Средней Азии, Кавказа и представители других этнических меньшинств.

Детальнее о таких «этнических» батальонах и полках в своем новом репортаже рассказала американская New York Times. Перевод материала приводит nv.ua.

Корреспонденты издания побывали на учениях добровольческого чеченского батальона имени Джохара Дудаева, в составе которого воюют не только чеченцы, но также крымские татары и украинцы. Муслим Мадиев, один из командиров батальона — ветеран двух чеченских войн против Москвы и был соратником Дудаева, возглавлявшего борьбу Чечни за независимость от России в 1990-х годах. Высланный из Чечни, Мадиев поселился в Украине в 2016 году. По его словам, «хотя Украина не испытывает недостатка в мужчинах, мы должны присоединиться и быть частью этой войны».

NYT отмечает, что батальон Мадиева — одно из нескольких чеченских подразделений, присоединившихся к Украине в ее борьбе против России начиная с 2014 года и аннексии Крыма. Чеченский командир разделяет мнение многих украинцев о полномасштабном вторжении РФ, подчеркивая, что если Москву не остановить в Украине, она будет угрожать еще многим странам Европы. Ряд молодых бойцов в батальоне поделились еще более амбициозными целями с американскими журналистами. «Наша цель — освободить Чеченскую Республику Ичкерия и помочь всем народам, которые этого хотят, обрести свободу», — сказал NYT один из чеченских бойцов.

Чеченцы — лишь один из примеров многочисленных этнических батальонов и полков, сформированных в Украине. Среди них — многотысячный белорусский полк, а также подразделения, включающие в себя добровольцев из Средней Азии и Кавказа, в том числе татар, представителей тюркоязычных групп РФ, азербайджанцев и даже китайских уйгуров, пишет издание.

Большинство из них мотивированы историческими обидами на принудительное выселение, раскулачивание и подавление со стороны Москвы, напоминает NYT. Чеченцы и татары были в числе многих групп, истребляемых насильственными сталинскими депортациями в 1940-х годах.

Хотя военные чиновники Украины отказались комментировать американскому изданию роль добровольческих групп в войне против РФ, а в СБУ газете заявили, что не отвечают за управление подобными батальонами, на примерах боевого опыта таких подразделений NYT объясняет, чем их участие в войне полезно для Украины.

«Сами добровольцы говорят, что действуют с полного ведома и в соответствии с приказами украинской армии и спецслужб. Многие из их операций носят секретный характер, включая опасные разведывательные или диверсионные миссии в тылу россиян», — пишет NYT.

Издание объясняет, что по сравнению с западными добровольцами, которые защищают Украину в рядах интернационального легиона ВСУ, бойцы из бывших советских республик «во многом даже полезнее». Так, у них есть лингвистическое преимущество, поскольку большинство из них знает русский, а зачастую говорят и по-украински, что облегчает взаимодействие с украинскими военными. Некоторые, такие как группа грузин из легиона Кавказ, при этом имеют боевой опыт, поскольку служили в Афганистане под руководством сил НАТО.

В итоге «их знание России и россиян, а также их ненависть к Москве сделали добровольцев хорошими тайными агентами для Киева», пишет NYT.

«Мы просто хотим сражаться против россиян. Мы знаем, что они из себя представляют», — заявил изданию гражданин Кыргызстана Алмаз Кудабек, который руководит одним из недавно сформированных добровольческих батальонов Туран. Подразделение объединило представителей тюркоязычных этнических групп с Кавказа, Средней Азии (в основном Азербайджана, Кыргызстана и Казахстана — прим. ред.) и России.

Кудабек ранее работал парикмахером на американских базах в родном Казахстане, а также в афганском городе Кандагар. Он рассказал, что завербовал в батальон Туран азербайджанцев, татар и китайских уйгуров, и эмоционально напомнил журналистам о маргинализации и угнетении тюркоязычных меньшинств в России. По словам Кудабека, Москва продолжает эту практику, массово набирая на войну призывников преимущественно из отдаленных и бедных регионов России, в том числе населенных тюркоязычными этническими меньшинствами, которые гибнут в Украине в гораздо больших количествах, чем этнические русские.

Однако теперь, говорит Кудабек, члены его подразделения «могут обратить эту несправедливость в свою пользу, проникая на оккупированную Россией территорию с диверсионными миссиями и даже выдавая себя за российских солдат».

При этом бойцы таких подразделений сталкиваются со значительными рисками, учитывая характер их работы в тылу врага и зачастую — наличие российского гражданства. В случае раскрытия российскими войсками их ждет жестокая расправа — как в целом и практически любых военных, захваченные россиянами, напоминает NYT.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».