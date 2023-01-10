Генерал Ходжес: Лучшие части армии РФ разбиты 10.01.2023, 12:43

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Бен Ходжес

Американский военный оценил эффективность российских подразделений.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в интервью сайту Charter97.org оценил эффективность российской армии:

— Пока, судя по тому, что я видел, они не очень эффективны. Все мы полагаемся на сочетание регулярных войск, элитного спецназа, резервистов. Половина армии Соединенных Штатов — регулярная, другая половина — резерв Национальной гвардии, мы зависим от этого.

В большинства стран есть компонент резерва, но это не то, что я вижу в России. В РФ я вижу реагирование Кремля на проблему, которую они создали сами. Они думали, что смогут войти в Украину теми силами, которые у них были. И вот, почти год спустя, каждый день они теряют сотни убитыми, поэтому России приходится проводить массовую мобилизацию. Население явно не хочет там находиться. Ни один русский солдат не хочет там находиться, ни один.

В итоге получается эдакая смесь разных типов солдат, которые не обучены и не являются сплоченными формированиями. Еще более вредоносным является отсутствие слаженного управления и субординации. Мне кажется, Рамзан Кадыров делает то, что ему заблагорассудится. Он не подчиняется приказам Генерального штаба. Мы видим очень мало сообщений об убитых или брошенных в мясорубку чеченцах. Есть Евгений Пригожин, который поставил свою личную репутацию на одно место — Бахмут. Они терпят неудачу, поэтому он должен продолжать подбрасывать пушечное мясо. Есть регулярная армия, которая полностью обескровлена. Лучшие части русской армии — это ВДВ, а большинство их командиров и опытных бойцов убиты или ранены.

В конечном итоге получается смесь людей, а не обученных и сплоченных подразделений, которые были бы эффективными в ужасных условиях. Обычно командиров убиваю чаще: командиров рот и взводов, командиров батальонов, тех, у кого может быть больше опыта, потому что они больше задействованы — их убивают. Теперь есть новые солдаты без старых командиров.

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