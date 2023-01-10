Лукашисты будут судить адвоката, который открыто выступал против войны в Украине 10.01.2023, 12:49

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Александр Данилевич

C мая прошлого года он находится в СИЗО КГБ.

На данный момент в Беларуси насчитывается шесть политзаключенных адвокатов, ставших фигурантами уголовных и административных дел, не менее 70 адвокатов лишены лицензий, около 250 сами приняли решение уйти из адвокатуры после событий 2020 года.

Ранее сайт Charter97.org сообщал о задержании адвоката Александра Данилевича, который открыто выступил против войны в Украине.

Сегодня стало известно, за что будут судить Александра. Об этом рассказали в Следственном комитете. Как и в случае с учредителем магазина Symbal.by Павлом Белоусом, местами формулировки очень напоминают сталинские.

Как отмечают в СК, в ходе расследования «установлено, что, несмотря на наличие высшего юридического образования и практики в правовой сфере, адвокат решил оказать поддержку экстремистам и сторонникам правового нигилизма. Он активно содействовал процессам формирования публичных призывов экстремистов к причинению вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Чтобы дестабилизировать экономическую обстановку, обвиняемый занимался дискредитацией отечественных предприятий перед зарубежными партнерами».

В качестве одного из примеров «экстремистской» деятельности ведомство приводит подготовку Александром Данилевичем «писем и документов в адрес норвежской компании «Yara».

«Yara» - бывший контрагент «Беларуськалия», который приобретал калийные удобрения, несмотря на призывы белорусского демократического общества приостановить сотрудничество с предприятием.

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