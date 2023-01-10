Российскую нефть продают в два раза дешевле мировых цен 1 10.01.2023, 12:57

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Это может подтолкнуть Москву к сокращению добычи топлива.

На фоне вступившего в силу нефтяного эмбарго, цена на российскую нефть упала гораздо ниже лимита, установленного странами Евросоюза и G7.

Как сообщает Bloomberg, в порту Приморска на Балтийском море нефть марки Urals 9 января торговалась по цене $37,8 за баррель, в то время как мировой эталонный сорт Brent продавался за $78,57.

Как говорится в материале, резкое падение цены может подтолкнуть Москву к сокращению добычи топлива.

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