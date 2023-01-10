закрыть
10 января 2023, вторник, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российскую нефть продают в два раза дешевле мировых цен

1
  • 10.01.2023, 12:57
  • 1,754
Российскую нефть продают в два раза дешевле мировых цен

Это может подтолкнуть Москву к сокращению добычи топлива.

На фоне вступившего в силу нефтяного эмбарго, цена на российскую нефть упала гораздо ниже лимита, установленного странами Евросоюза и G7.

Как сообщает Bloomberg, в порту Приморска на Балтийском море нефть марки Urals 9 января торговалась по цене $37,8 за баррель, в то время как мировой эталонный сорт Brent продавался за $78,57.

Как говорится в материале, резкое падение цены может подтолкнуть Москву к сокращению добычи топлива.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Закат над болотом промышленности  
Закат над болотом промышленности   Артем Черников
В клетке – трое свободных людей
В клетке – трое свободных людей Ирина Халип
Конец энергетической империи
Конец энергетической империи Павел Климкин
Шандарахнули и по Токмаку
Шандарахнули и по Токмаку Александр Невзоров