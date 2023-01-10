Российскую нефть продают в два раза дешевле мировых цен

Российскую нефть продают в два раза дешевле мировых цен1
- 10.01.2023, 12:57
- 1,754
Это может подтолкнуть Москву к сокращению добычи топлива.
На фоне вступившего в силу нефтяного эмбарго, цена на российскую нефть упала гораздо ниже лимита, установленного странами Евросоюза и G7.
Как сообщает Bloomberg, в порту Приморска на Балтийском море нефть марки Urals 9 января торговалась по цене $37,8 за баррель, в то время как мировой эталонный сорт Brent продавался за $78,57.
Как говорится в материале, резкое падение цены может подтолкнуть Москву к сокращению добычи топлива.