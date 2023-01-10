У российских военных начались массовые обморожения 3 10.01.2023, 13:18

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Боец ВСУ рассказал о ситуации под Бахмутом.

Российские оккупанты идут на Соледар и Бахмут группами по 10-12 человек с подкреплением малокалиберной артиллерии. Они фактически идут на гибель, все буквально усеяно их труппами, кроме того, очень холодно и у врага уже массовые обморожения конечностей.

Об этом рассказал боец батальона «Свобода» НГУ Ярослав Лысенко в эфире Апостроф TV.

«Учитывая наличие достаточных сил и средств Сил обороны возле Клещиевки, надеюсь скоро мы ликвидируем появившиеся там на карте Deep State вражеские «оленьи рога», исправим все еще до вечера. Трасса на Константиновку наша, в Бахмуте еще очень много людей , наших бойцов и техники. Никто город сдавать не собирается, это давно наш символ сопротивления», - описал ситуацию он.

По словам бойца, из радиоперехватов известно, что у врага из-за сильных морозов массовые обморожения конечностей.

«Очень холодно, стараемся двигаться, а тем, кто дежурит на статических позициях, конечно, тяжелее. У нашего батальона есть потери, но не катастрофические, стоим на позициях уже третий месяц после ротации, и я оцениваю наши потери как 1 к 5 или даже 1 до 6, то есть потери атакующего врага в шесть раз больше. Тем не менее, с нашей стороны умирает цвет Украины, а с их - хлам», - констатировал Лысенко.

Он добавил, что по его субъективным ощущениям, по сравнению с Северодонецком, Рубежным и Лисичанском враг в десятки раз уменьшил использование артиллерии – раньше был 152 калибр, РСЗО, ракеты, сейчас же минометы – 80-го и 120-го калибров.

«Думаю, наше РСЗО, особенно американское, сработал «ювелирно», поэтому враг поддерживает свою пехоту только минометным огнем. Когда работает десяток мобильных минометов из пикапов или грузовиков и идет группа из 10 человек, нашим ребятам тяжело, конечно. Однако мы используем БПЛА, предоставленные партнерами, и ведем контрбатарейную борьбу, конечно», - резюмировал боец батальона «Свобода» НГУ.

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