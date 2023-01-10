Пригожин загнал себя в ловушку 1 Александр Коваленко

10.01.2023, 13:20

2,514

Евгений Пригожин

Прыжки под Бахмутом так и остались без результатов.

Соледар выполнял, выполняет и будет выполнять свои функции, как любое другое село, населенный пункт или город в зоне боевых действий. Причем выполнял, выполняет и будет выполнять на грани возможностей.

Это я написал 6 января в ответ на вопрос о ситуации в городе. Кому-то понравилось, кому-то не очень, но в любом случае каждый, кто задавал вопрос о Соледаре, должен был сначала спросить сам себя — а вправе ли он вообще такие вопросы задавать? Ведь вопрос подразумевает ответ, и близко недопустимый в условиях войны вне компетенции неуполномоченных лиц.

Но, в общем-то, ситуация в районе Соледара именно такая, какой она и должна быть — город продолжает выполнять свои тактические и даже стратегические функции.

Пригожин, решив проявить элемент стратегического гения, сам себя загнал в ловушку.

Взять из-под Бахмута потрепанных зеков и попробовать массой продавить Соледар, чтобы показать этот город Путину как эпическое достижение группы «Вагнер» за полгода бесконечной мясорубки, а в результате обнулить имеющийся ресурс — да, именно в этом гениальность любого петуха, возомнившего себя генералом.

А по факту? А по факту своей рефлексией в районе Соледара Пригожин создал картинку, которая имела информационный и даже морально-психологический эффект, а практически он сейчас находится в поиске. В поиске не крепкого плеча, а ресурса для компенсации потерь.

На Бахмутском плацдарме ожидается в ближайшее время появление 4 БТГр из состава 2-й ОВА ВВО, а также 2 БТГр из состава 20-й МСД. Однако этого недостаточно, чтобы закрыть для РОВ вопрос с Бахмутом и даже больше — эти 6 БТГр, после пригожинского прыжка, без КПД.

То есть, в районе Соледара Пригожин от большого ума сорвал еще и перспективный удар по Бахмуту условно свежими БТГр, толку от которых теперь будет в разы меньше, чем если бы он не рефлексировал на соль.

Но что взять с торговца хот-догами?

А вы: Соледар, Соледар! Соледарь – это Украина!

Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».