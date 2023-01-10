Боятся новой Чернобаевки: РФ рассредоточивает вертолеты на южном фронте 10.01.2023, 13:39

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Одну из площадок заметили под Мариуполем.

После серии успешных поражений российской техники на аэродромах в Чернобаевке и Чаплынке, оккупанты стали избегать расположения боевой авиации большими группами, чтобы они не стали лакомой целью для HIMARS и их сложнее было отследить. Однако, OSINT-исследователи уже вычислили локацию одной из новых площадок под Мариуполем.

Видеокадры из Мариуполя, на которых видно, как российские Ми-8 и Ми-35 улетают на запад, обнародовали представители местного сопротивления. Участники международного OSINT-сообщества геолоцировали место по описанию в Telegram. Похоже, пара вертолетов пролетела над мариупольским аэропортом и повернула на запад в сторону трассы Е58 (часть автодороги М-14 Мелитополь – Новоазовск) на Мангуш.

Has anyone been able to determine what their new HELIO FOB is after the redeployment from Chaplynka? — ConflictHurts (@ConflictHurts) January 8, 2023

Возможно, на видео зафиксирован момент облета Мариуполя с разворотом на запад, чтобы дальше отправиться в сторону Бердянска в Запорожской области.

По данным специалиста по трекингу полетов, работающего в Твиттере под псевдонимом Evergreen Intel, тени от вертолетов движутся в точке с координатами 47.076251, 37.459826 в течение последних трех месяцев. Вероятно, здесь расположен небольшой отряд, примерно из 4-6 вертолетов.

Shadows move at 47.076251, 37.459826 over the last 3 months. Probably a small detachment, guessing 4-6 choppers. pic.twitter.com/e8BuMDmYv4 — Evergreen Intel (@vcdgf555) January 8, 2023

Судя по всему, эти российские вертолеты могут выполнять как боевые задачи, так и задачи по медицинской эвакуации или поставкам на южном направлении.

По мнению исследователей, зафиксированного количества вертолетов, вероятно, недостаточно, чтобы спровоцировать в этой точке «несчастный случай с курением».

Они предполагают, что оккупанты начали использовать больше таких небольших площадок, а не основных вертолетных аэродромов, поскольку ранее на Херсонщине (Чернобаевка и Чаплынка), где было сосредоточено много вертолетов одновременно, эта техника становилась легкой добычей для HIMARS.

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