ВСУ рассказали, что за российское судно было уничтожено в районе острова Белогрудный
- 10.01.2023, 14:31
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Как оказалось, это был катер.
Силы обороны таврического направления поразили российский катер на Днепре.
Об этом руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления полковник Евгений Ерин в комментарии «Украинской правде».
«Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый, поражение осуществлено артиллерийскими средствами», – сказал он.
Белогрудый остров находится в дельте Днепра, недалеко от Голой Пристани.
О ликвидации катера оккупантов говорилось в утренней сводке Генштаба ВСУ, однако без подробностей.