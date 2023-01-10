закрыть
10 января 2023, вторник, 15:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ рассказали, что за российское судно было уничтожено в районе острова Белогрудный

  • 10.01.2023, 14:31
  • 8,880
ВСУ рассказали, что за российское судно было уничтожено в районе острова Белогрудный

Как оказалось, это был катер.

Силы обороны таврического направления поразили российский катер на Днепре.

Об этом руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления полковник Евгений Ерин в комментарии «Украинской правде».

«Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый, поражение осуществлено артиллерийскими средствами», – сказал он.

Белогрудый остров находится в дельте Днепра, недалеко от Голой Пристани.

О ликвидации катера оккупантов говорилось в утренней сводке Генштаба ВСУ, однако без подробностей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В России началась война кланов за трон Путина
В России началась война кланов за трон Путина Роман Анин
Закат над болотом промышленности  
Закат над болотом промышленности   Артем Черников
В клетке – трое свободных людей
В клетке – трое свободных людей Ирина Халип
Конец энергетической империи
Конец энергетической империи Павел Климкин