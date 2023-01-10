ВСУ рассказали, что за российское судно было уничтожено в районе острова Белогрудный 10.01.2023, 14:31

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Как оказалось, это был катер.

Силы обороны таврического направления поразили российский катер на Днепре.

Об этом руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления полковник Евгений Ерин в комментарии «Украинской правде».

«Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый, поражение осуществлено артиллерийскими средствами», – сказал он.

Белогрудый остров находится в дельте Днепра, недалеко от Голой Пристани.

О ликвидации катера оккупантов говорилось в утренней сводке Генштаба ВСУ, однако без подробностей.

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