Диетологи назвали продукты для здоровья костей и сердца
- 10.01.2023, 13:56
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Один из них — капуста кале.
Витамин К играет важную роль в сворачивании крови и здоровье костей и сердца. Он поддерживает здоровье нервной системы и мозговую активность. Хотя его дефицит встречается редко, отсутствие этого витамина в рационе со временем может усугубить ваше здоровье.
Об этом рассказывает основательница Школы Здоровья, врач-диетология Екатерина Толстикова.
Врач также назвала суточную норму витамина К. Она составляет от 70 до 140 мкг.
«Вообще, витамин К — это группа соединений, разделенных на К1 (филохинон) и К2 (менахинон). Также существует K3, также известный как менадион. Это синтетическая форма витамина K», — написала основательница Школы Здоровья.
Витамин K1, самая распространенная форма, в основном содержится в растительной пище. K2 содержится только в продуктах животного происхождения и в ферментированных растительных продуктах.
Больше витамина K1 в зеленых овощах. Витамина К2 больше в печени и мясе.
Лучшие источники витамина К
• Капуста кале (приготовленная) – 681% суточной нормы на 100 г
• Шпинат (сырый) — 402% на 100 г
• Белокочанная капуста — 339% на 100 г
• Брокколи — 118% на 100 г
• Говяжья печень — 88% на 100 г
• Курица — 50% на 100 г
• Чернослив – 50% на 100 г
• Киви — 23% на 100 г