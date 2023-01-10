Диетологи назвали продукты для здоровья костей и сердца 10.01.2023, 13:56

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Один из них — капуста кале.

Витамин К играет важную роль в сворачивании крови и здоровье костей и сердца. Он поддерживает здоровье нервной системы и мозговую активность. Хотя его дефицит встречается редко, отсутствие этого витамина в рационе со временем может усугубить ваше здоровье.

Об этом рассказывает основательница Школы Здоровья, врач-диетология Екатерина Толстикова.

Врач также назвала суточную норму витамина К. Она составляет от 70 до 140 мкг.

«Вообще, витамин К — это группа соединений, разделенных на К1 (филохинон) и К2 (менахинон). Также существует K3, также известный как менадион. Это синтетическая форма витамина K», — написала основательница Школы Здоровья.

Витамин K1, самая распространенная форма, в основном содержится в растительной пище. K2 содержится только в продуктах животного происхождения и в ферментированных растительных продуктах.

Больше витамина K1 в зеленых овощах. Витамина К2 больше в печени и мясе.

Лучшие источники витамина К

• Капуста кале (приготовленная) – 681% суточной нормы на 100 г

• Шпинат (сырый) — 402% на 100 г

• Белокочанная капуста — 339% на 100 г

• Брокколи — 118% на 100 г

• Говяжья печень — 88% на 100 г

• Курица — 50% на 100 г

• Чернослив – 50% на 100 г

• Киви — 23% на 100 г

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