Суд оштрафовал белоруса на миллион долларов

Суд оштрафовал белоруса на миллион долларов5
- 10.01.2023, 13:57
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Откуда такая сумма?
Верховный суд Беларуси рассмотрел жалобу «гражданина А.» на решение экономического суда Минска о привлечении его к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 700 000 рублей (чуть более миллиона долларов).
«Гражданин А. в январе 2021 года через аккаунт в Telegram организовал незаконный обмен криптовалют, что запрещено законодательством, и в результате получил доход в 5 400 000 рублей», — говорится в сообщении.
Экономический суд Минска решил взыскать с нарушителя 50% дохода, что не устроило ответчика — он подал жалобу в Верховный суд.
«Сам факт незаконной деятельности он не оспаривал, но хотел бы штраф поменьше», — сообщается в заявлении. В итоге разбирательства решение экономического суда Минска признано «законным и обоснованным».