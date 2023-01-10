Суд оштрафовал белоруса на миллион долларов 5 10.01.2023, 13:57

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Откуда такая сумма?

Верховный суд Беларуси рассмотрел жалобу «гражданина А.» на решение экономического суда Минска о привлечении его к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 700 000 рублей (чуть более миллиона долларов).

«Гражданин А. в январе 2021 года через аккаунт в Telegram организовал незаконный обмен криптовалют, что запрещено законодательством, и в результате получил доход в 5 400 000 рублей», — говорится в сообщении.

Экономический суд Минска решил взыскать с нарушителя 50% дохода, что не устроило ответчика — он подал жалобу в Верховный суд.

«Сам факт незаконной деятельности он не оспаривал, но хотел бы штраф поменьше», — сообщается в заявлении. В итоге разбирательства решение экономического суда Минска признано «законным и обоснованным».

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