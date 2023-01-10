закрыть
10 января 2023, вторник, 15:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Суд оштрафовал белоруса на миллион долларов

5
  • 10.01.2023, 13:57
  • 9,894
Суд оштрафовал белоруса на миллион долларов

Откуда такая сумма?

Верховный суд Беларуси рассмотрел жалобу «гражданина А.» на решение экономического суда Минска о привлечении его к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 700 000 рублей (чуть более миллиона долларов).

«Гражданин А. в январе 2021 года через аккаунт в Telegram организовал незаконный обмен криптовалют, что запрещено законодательством, и в результате получил доход в 5 400 000 рублей», — говорится в сообщении.

Экономический суд Минска решил взыскать с нарушителя 50% дохода, что не устроило ответчика — он подал жалобу в Верховный суд.

«Сам факт незаконной деятельности он не оспаривал, но хотел бы штраф поменьше», — сообщается в заявлении. В итоге разбирательства решение экономического суда Минска признано «законным и обоснованным».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В России началась война кланов за трон Путина
В России началась война кланов за трон Путина Роман Анин
Закат над болотом промышленности  
Закат над болотом промышленности   Артем Черников
В клетке – трое свободных людей
В клетке – трое свободных людей Ирина Халип
Конец энергетической империи
Конец энергетической империи Павел Климкин