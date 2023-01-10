NYT: В Бахмуте армия Украины изменила свою стратегию 1 10.01.2023, 14:26

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Соперники сошлись лоб в лоб в одной из самых длительных битв за всю войну.

Утром в прошлую пятницу камера украинского беспилотника заметила российского солдата, робко двигавшегося между деревьями в окрестностях Бахмута. В это же время вражеская атака продолжалась на восточной стороне города.

Оператор беспилотника зафиксировал координаты и отправил их командирам артиллеристов. Через несколько минут украинская артиллерия ударила по домам, где прятались россияне. На экране оператора беспилотника было видно, как туча дыма после удара тихо поднимается вверх. В тот же день из района на востоке Бахмута с грохотом вырвался бронированный эвакуационный автомобиль с ранеными украинскими солдатами. Защитники Украины тоже пострадали от вражеских ударов.

Эта мрачная битва зашла в тупик и приобрела ритм боя за титул чемпиона в супертяжелом весе. Соперники сошлись лоб в лоб в одной из самых длительных битв за всю войну. Она сильно контрастирует с украинской стратегией на других участках фронта, где украинская армия заставляла россиян отступить, избегая прямого столкновения и полагаясь на искусные маневры, обман и западное дальнобойное оружие, приводит статью New York Times «Зеркало недели. Украина».

«На раннем этапе войны украинская власть колебалась в вопросе вступления в масштабные бои вроде тех, которые идут в Бахмуте. Президент Украины Владимир Зеленский в редкие минуты публичного сомнения рассуждал над тем, стоит ли смерть около 100 украинских солдат каждый день в Северодонецке и Лисичанске того, чтобы и дальше сражаться за разрушенные города. Но на этот раз никаких сомнений нет», – пишет издание.

И новое исследование свидетельствует, что смертоносные городские бои прошлым летом были не такими уж бессмысленными, как, возможно, казалось в то время. Институт внешнеполитических исследований (Foreign Policy Research Institute) опубликовал анализ двух передовых военных аналитиков, который оправдал бои на истощение. Ожесточенное противостояние ослабило армию России достаточно сильно, чтобы два украинских контрнаступления добились успеха, - считают эксперты Роб Ли и Майкл Кофман. Две операции в Харьковской и Херсонской областях стали самыми унизительными поражениями в войне для России под руководством Владимира Путина.

«То, сколько боеприпасов потратила Россия и какие она понесла потери, создало условия для поражения российской армии», – объяснил Ли.

Сможет ли Бахмут сыграть ту же роль для ожидаемого весеннего наступления Украины? Ли считает, что это будет зависеть от многих факторов, включая, сколько солдат Россия сможет отправить на фронт после мобилизации осенью. New York Times пишет, что стратегическая ценность Бахмута сомнительна. Но город стал важным символом для обеих сторон. Для России оккупация города стала бы самым большим успехом за многие месяцы. Для Украины долгие и изнурительные бои сделали Бахмут символом национальной стойкости. В прошлом месяце Зеленский упомянул о городе во время обращения к Конгрессу, а также вручил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси украинский флаг, подписанный солдатами, защищающими Бахмут. Издание также предостерегает, что разговоры о «крепости Бахмут» могут создать риски. Аналитики предостерегают, что такой титул может повлиять на военные решения и потенциально затянуть отступление войск из города, если возникнет такая необходимость.

New York Times пишет, что битву за Бахмут можно поделить на две фазы. В первые 100 дней город атаковали отряды регулярной армии России, а затем к ним присоединились наемники из ППК «Вагнер». Вторая фаза более кровавая. Россия начала атаковать город, используя бригады из заключенных. Владелец «Вагнера» и близкий друг российского президента Евгений Пригожин рассматривает победу в Бахмуте как способ укрепить свои политические позиции в России. Именно он стал испытывать новую тактику. Издание объясняет, что солдаты-заключенные фактически становятся пушечным мясом. Украинские солдаты называют такой российский подход «атакой человеческими волнами».

«Фактически они берут на себя основной удар украинского ответа. А потом заходят лучше подготовленные силы, чтобы захватить территорию, через которую прошли эти люди», – объяснил американский военный на условиях анонимности.

Украинский полковник в отставке Сергей Грабский сказал, что бои в Бахмуте и в его окрестностях - это «совершенно иная по своей природе» война. По его словам, Украина продолжает оборонять город отчасти потому, что «их потери важны для нас».

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