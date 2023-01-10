Стало известно о состоянии раненых бойцов полка Калиновского 2 10.01.2023, 14:25

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Белорусы участвовали в обороне Бахмута.

Несколько бойцов полка Калиновского, участвовавших в двух крупных операциях на окраине Бахмута, получили ранения.

Ситуацию во время пресс-конференции прокомментировала командир эвакуационной группы батальона «Волат» с позывным «Север»:

– 31 декабря и 3-4 января у нас было две крупные операции на окраинах Бахмута. 31-го числа у нас было шесть раненых, два человека с осколочными ранениями, четверо контуженных различной тяжести, среди которых я. На данный момент лечение проходят все воины. Воины с пулевыми ранениями находятся в больнице. Два из них с ранениями в грудную клетку, один с ранением в область шеи. Денис Урбанович, позывной «Ваўкалак», был ранен в грудную клетку. Ранение довольно тяжелое, но при этом сейчас уже в стабильном состоянии и уже поправляется.

Также полк Калиновского подтвердил, что раненые белорусские бойцы в Украине получают от государства бесплатную медицинскую помощь и выплаты наряду с украинскими коллегами. Также на днях полк получил от мэра Житомира в подарок автомобиль, комплекты зимней формы, генераторы и дрон.

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