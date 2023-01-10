Глава Еврокомиссии пообещала ввести новые санкции против режима Лукашенко

Глава Еврокомиссии пообещала ввести новые санкции против режима Лукашенко5
- 10.01.2023, 14:32
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Под ограничительные меры попадет и Иран.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против режима Лукашенко из-за соучастия в войне в Украине. Это заявление она сделала на совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам подписания декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО, передает Reuters.
«Мы будем оказывать давление на Кремль столько, сколько потребуется, с помощью жесткого режима санкций. Мы распространим эти санкции на тех, кто в военном отношении поддерживает Россию, такие страны как Беларусь или Иран», — заявила фон дер Ляйен.
Отметим, что режим Лукашенко не попадал в последние пакеты санкций, которые вводил Евросоюз.