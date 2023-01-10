закрыть
10 января 2023, вторник, 15:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава Еврокомиссии пообещала ввести новые санкции против режима Лукашенко

5
  • 10.01.2023, 14:32
  • 2,482
Глава Еврокомиссии пообещала ввести новые санкции против режима Лукашенко
Урсула фон дер Ляйен
фото: getty images

Под ограничительные меры попадет и Иран.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против режима Лукашенко из-за соучастия в войне в Украине. Это заявление она сделала на совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам подписания декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО, передает Reuters.

«Мы будем оказывать давление на Кремль столько, сколько потребуется, с помощью жесткого режима санкций. Мы распространим эти санкции на тех, кто в военном отношении поддерживает Россию, такие страны как Беларусь или Иран», — заявила фон дер Ляйен.

Отметим, что режим Лукашенко не попадал в последние пакеты санкций, которые вводил Евросоюз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В России началась война кланов за трон Путина
В России началась война кланов за трон Путина Роман Анин
Закат над болотом промышленности  
Закат над болотом промышленности   Артем Черников
В клетке – трое свободных людей
В клетке – трое свободных людей Ирина Халип
Конец энергетической империи
Конец энергетической империи Павел Климкин