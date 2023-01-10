Украинский военный аналитик рассказал, когда может начаться наступление из Беларуси 10.01.2023, 14:41

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Андрей Коваленко считает, что в нем будут участвовать и белорусские военные.

Российские войска могут начать наступление из Беларуси в марте-апреле 2023 года.

Именно для этого и нужны военные учения, которые РФ развернула в Беларуси.

Боец теробороны, военный аналитик Андрей Коваленко считает, что

российские оккупанты хотят до весны максимально обучить белорусскую армию до такого состояния, когда она сможет участвовать в наступательной операции.

Такое мнение он выразил в интервью «Главреду»

Коваленко отмечает, что наступать на подготовленные укрепленные и заминированные позиции очень трудно даже для профессиональной армии. Поэтому оккупанты пытаются готовить к этому белорусских военных.

«Россияне хотят, чтобы в марте-апреле белорусские военные могли работать. Ведь тактика и управление войсками – это длительный процесс. И видно, что россияне сейчас вырабатывают у белорусских военных понимание того, как происходит управление боем, войсками в России. Чтобы и батальоны, и командиры подразделений понимали, чего от них требуют российские генералы», – говорит военный аналитик.

Как писал сайт Charter97.org, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти на Киев из Беларуси.

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