Украинский военный аналитик рассказал, когда может начаться наступление из Беларуси
- 10.01.2023, 14:41
- 2,828
Андрей Коваленко считает, что в нем будут участвовать и белорусские военные.
Российские войска могут начать наступление из Беларуси в марте-апреле 2023 года.
Именно для этого и нужны военные учения, которые РФ развернула в Беларуси.
Боец теробороны, военный аналитик Андрей Коваленко считает, что
российские оккупанты хотят до весны максимально обучить белорусскую армию до такого состояния, когда она сможет участвовать в наступательной операции.
Такое мнение он выразил в интервью «Главреду»
Коваленко отмечает, что наступать на подготовленные укрепленные и заминированные позиции очень трудно даже для профессиональной армии. Поэтому оккупанты пытаются готовить к этому белорусских военных.
«Россияне хотят, чтобы в марте-апреле белорусские военные могли работать. Ведь тактика и управление войсками – это длительный процесс. И видно, что россияне сейчас вырабатывают у белорусских военных понимание того, как происходит управление боем, войсками в России. Чтобы и батальоны, и командиры подразделений понимали, чего от них требуют российские генералы», – говорит военный аналитик.
Как писал сайт Charter97.org, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти на Киев из Беларуси.