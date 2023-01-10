Появилось видео дерзкой атаки украинского спецназа под Бахмутом 10.01.2023, 14:45

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Украинские бойцы ликвидировали 13 и взяли в плен 5 российских военных.

Как сообщал сайт Charter97.org, в результате дерзкой атаки украинского спецназа были уничтожены позиции россиян под Бахмутом. В результате проведенной операции воины Сил спецопераций ликвидировали 13 и взяли в плен 5 российских военных.

Пресс-служба Сил специальных операций Украины опубликовала видео, как бойцы ССО ночью заходят во вражеский окоп и уничтожают взводный опорный пункт противника.

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