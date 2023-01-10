В Беларуси на рынках запретили продавать творог и масло 6 10.01.2023, 15:00

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Власти ввели изменения для торгующих на рынках, а также для общепита и магазинов.

Правительство обновило список товаров, которые запрещено продавать на рынках. С 23 января в него включат в том числе творог и масло из коровьего молока. Также чиновники вводят новшества по работе общепита, а также по продаже в магазинах алкоголя, пишет «Зеркало».

Что изменили по торговле на рынках

Список запрещенных для продажи на рынках товаров пополнился новыми позициями. В этот перечень с 23 января включат творог и творожные изделия, масло из коровьего молока, а также маргариновую продукцию. Речь про товары, которые не расфасованы изготовителями в потребительскую упаковку. Исключение сделают только для такой продукции от фермерских хозяйств и физлиц, которые сами ее произвели.

Какое новшество появится для общепита

Для заведений общепита чиновники прописали требования о том, какая информация должна быть указана в меню. Так, надо прописывать наименование, количество (порцию), цену за единицу продукции или товара, страну происхождения. Причем эти данные можно указывать не только в распечатанном на бумаге виде, на грифельных досках (поверхность, на которой можно писать меловыми маркерами. — Прим. ред.), стендах, световых табло, но также в электронном виде и на ресурсах в сети Интернет.

«При продаже алкогольных напитков в меню, винной карте указываются

наименование алкогольных напитков, страна их происхождения, емкость потребительской упаковки и их цена, объем и цена порции, иная информация по усмотрению продавца», — говорится в постановлении правительства.

Что изменили для торговли

Напомним, чиновники среди прочего внесли изменения по выкладке товаров с изображением госсимволов Беларуси. Их выкладка должна визуально отделить такие товары от других, а также быть с надписью «Государственные символы Республики Беларусь».

Еще одно новшество касается продажи алкоголя. Выкладку этого товара запретили на кассах, а также на оборудовании, которое прилегает к ним. Проще говоря, на стеллажах у касс. Это требование не распространяется на специализированные и фирменные магазины по продаже алкоголя, а также беспошлинной торговли. Еще среди исключений — магазины и павильоны с торговой площадью меньше 400 квадратных метров, а также торговые объекты в сельской местности, автомагазины и объекты общественного питания.

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