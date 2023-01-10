Сотрудник российского пропагандистского канала поджег здание военкомата в Братске 5 10.01.2023, 15:09

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Опубликованы подробности инцидента.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь на 9 января неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно помещения центрального военкомата в городе Братск Иркутской области.

По подозрению в поджоге военкомата задержали 21-летнего звукорежиссера местной телекомпании, которая поддерживает войну в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал «ASTRA».

Уточняется, что инцидент произошел около двух часов ночи. Парень перелез через забор военкомата, после чего начался пожар. Здание получило повреждения на площади 50 квадратных метров, пострадавших нет.

Чем был вызван поступок теперь уже бывшего звукорежиссера ТРК - несогласием с тем, что его страна ведет войну в Украине, либо нежеланием самому идти на войну - неизвестно.

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